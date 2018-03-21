На Тернопільщині у кювет злетів автобус з пасажирами (фото)

Здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину рейсового автобуса марки «Еталон».

На Тернопільщині під час рейсу у кювет потрапив пасажирський автобус.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився учора 20 березня о 16.30 у місті Чортків на вул. Копичинецькій.

Черговим караулом ДПРЧ-6 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину рейсового автобуса марки «Еталон».

Автобус рухався за маршрутом Борщів–Тернопіль. На момент буксирування в автобусі знаходилося 15 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького р-ну (між селами Дуліби та Жнибороди) в сніговому заметі загруз пасажирський рейсовий автобус марки «Богдан». А 18 березня в с. Кривче Борщівського району на підйомі в сніговому заметі загруз пасажирський автобус марки «Сетра» польської фірми «Леон Пол Транс», що рухався за маршрутом «Камянець-Подільський – Щецінь».

В обох випадках рятувальники відбуксирували автобуси з пасажирами.