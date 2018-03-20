На Тернопільщині витягли автобус з пасажирами, який застряг у сніговому заметі

10:38, 20 березня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,  19 березня о 07.48 на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького р-ну (між селами Дуліби та Жнибороди) в сніговому заметі загруз пасажирський рейсовий автобус марки «Богдан».

В салоні перебували водій та чотири пасажири.

З метою запобігання нещасному випадку на місце події  направлено місцеву пожежну команду села Берем’яни. Рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку дороги.

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Теги: #негода#Тернопільщина