На Тернопільщині витягли автобус з пасажирами, який застряг у сніговому заметі

Рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку дороги.

На Тернопільщині рятувальники визволили автобус з пасажирами, який застряг у сніговому заметі.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 19 березня о 07.48 на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького р-ну (між селами Дуліби та Жнибороди) в сніговому заметі загруз пасажирський рейсовий автобус марки «Богдан».

В салоні перебували водій та чотири пасажири.

З метою запобігання нещасному випадку на місце події направлено місцеву пожежну команду села Берем’яни. Рятувальники відбуксирували автобус на безпечну ділянку дороги.