На Тернопільщині виявили психлікарню, де пацієнтів тримали в неприйнятних умовах (фото)

В цьому закладі, як і в багатьох лікарнях такого профілю, проблемним залишається питання довготривалого перебування хронічно хворих пацієнтів.

На Тернопільщині у Буданівській психоневрологічній лікарні виявили порушення прав людини та людської гідності.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, у наглядовій палаті психіатричного відділення моніторами виявлено пацієнток, які знаходилися в ліжках у власних випорожненнях без нижньої білизни та простирадл. При цьому, на складі закладу зберігалася чиста білизна у достатній кількості. Незважаючи на те, що одна з цих пацієнток мала численні інфіковані рани, належна медична допомога їй не надавалася.

Також в умовах, що принижують людську гідність, ізольовано трималися троє пацієнтів, які понад десять років тому перехворіли на черевний тиф. Але у їхніх медичних документах не було будь-якої інформації щодо перебігу хвороби.

У лікувальному закладі також виявлено недієздатних хворих, яких усупереч вимогам чинного законодавства госпіталізовано до лікарні без рішення суду.

В цьому закладі, як і в багатьох лікарнях такого профілю, проблемним залишається питання довготривалого перебування хронічно хворих пацієнтів. Як правило, родичі, які отримують їхні соціальні виплати, не бажають забирати таких осіб з лікувального закладу.

В індивідуальних розмовах пацієнти повідомили про факти, які можуть свідчити про порушення міжнародних та вітчизняних стандартів надання психіатричної допомоги, зокрема при застосуванні фізичної фіксації. Так, в закладі існує негативна практика залучення пацієнтів туберкульозного відділення (чоловіків) для здійснення процедури фіксації жінок, які перебувають на лікуванні у психіатричному відділенні № 3. При цьому, така процедура повинна здійснюватися лише медичним персоналом без присутності інших пацієнтів.

Крім того, за результатами візиту до Міністерства охорони здоров’я та Тернопільської обласної державної адміністрації буде направлено звіт для вжиття відповідних заходів реагування.