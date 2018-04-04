У Тернополі через пожежу у багатоповерхівці евакуювали 62 людини (фото)

01:53, 04 квітня 2018
Тернопіль
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Під час гасіння не допущено розповсюдження полум’я на сусідні квартири / фото ДСНС

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Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, учора 3 квітня о 17:05 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про дим, що розповсюджувався з вікна 7-го поверху 9-типоверхового житлового будинку на пр. С. Бандери.

Для гасіння пожежі були задіяні 5 одиниць техніки та 13 чоловік з числа особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону. Керували гасінням пожежі співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 17:27 пожежу на площі 10 м кв локалізовано, а о 17:34 повністю ліквідовано.

Через пожежу евакуювали 62 людини / фото ДСНС

Під час гасіння не допущено розповсюдження полум’я на сусідні квартири. Із задимленого під’їзду, з допомогою працівників Національної поліції було евакуйовано 62 людини. 

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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Теги: #Тернопіль#пожежа