У Тернополі через пожежу у багатоповерхівці евакуювали 62 людини (фото)

Під час гасіння не допущено розповсюдження полум’я на сусідні квартири.

У Тернополі через пожежу у багатоповерхівці рятувальникам довелося евакуювати 62 людини.

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Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, учора 3 квітня о 17:05 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про дим, що розповсюджувався з вікна 7-го поверху 9-типоверхового житлового будинку на пр. С. Бандери.

Для гасіння пожежі були задіяні 5 одиниць техніки та 13 чоловік з числа особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону. Керували гасінням пожежі співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 17:27 пожежу на площі 10 м кв локалізовано, а о 17:34 повністю ліквідовано.

Під час гасіння не допущено розповсюдження полум’я на сусідні квартири. Із задимленого під’їзду, з допомогою працівників Національної поліції було евакуйовано 62 людини.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.