За крадіжки на Тернопільщині трьом хмельничанам “світить” до шести років в’язниці

Втрьох вони викрали дорогий апарат Kаrcher та комплектуючі до нього.

Троє жителів Хмельницької області цупили майно на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці Гусятинського відділення поліції довели причетність підозрюваних 1965, 1971 та 1995 років народження до крадіжки, яку ті вчинили на території районного центру.

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Втрьох вони викрали дорогий апарат Kаrcher та комплектуючі до нього. Реалізували майно їм завадили правоохоронці, які й впіймали крадіїв.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.

Тепер хмельничанам загрожує позбавленням волі на термін від трьох до шести років.