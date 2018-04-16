У Дніпрі затримано двох громадян Узбекистану за пограбування студентів

Встановлено, що громадяни Узбекистану прибули до Дніпра у вересні минулого року для навчання в одному з вищих навчальних закладів.

У Дніпрі за пограбування двох студентів вчора, 15 квітня, правоохоронці затримали двох громадян Узбекистану.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, 23-річні чоловіки погрожуючи ножем відібрали два мобільні телефони Huawei та Sony у студентів, один з яких – неповнолітній.

Грабіжників затримали патрульні поліцейські неподалік від місця скоєння злочину - біля пішохідного мосту на острів Монастирський.

Обидва мобільні телефони, відібрані у студентів, знаходилися у затриманих. Чоловіків доставили до Соборного відділення поліції. Виявилося, що громадяни Узбекистану прибули до Дніпра у вересні минулого року для навчання в одному з вишів міста.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій). Підозрювані затримані, про подію повідомлено у консульство Республіки Узбекистан.