У Тернополі затримали водія за спробу дати патрульним 200 грн хабара

Під час оформлення адмінматеріалів водій підійшов до службового автомобіля та попросив "вирішити питання на місці", пропонуючи гроші.

У Тернополі затримали водія, який намагався дати патрульним 200 грн хабара. Читайте такожУ Тернополі затримали 35-річного водія, який спричинив аварію і втік з місця ДТП Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, випадок трапився об 11.30 годині на вул. Микулинецькій. Патрульні зупинили водія Сіtroen Jumpy, який проїхав на заборонений червоний сигнал світлофора. 66-річному водію патрульні пояснили суть вчиненого ним правопорушення та пояснили, що за це передбачена відповідальність (штраф у розмірі 425 грн). Під час оформлення адмінматеріалів водій підійшов до службового автомобіля та попросив "вирішити питання на місці", пропонуючи гроші. Після відмови інспекторів водій кинув у салон 200 грн. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди на місце виїхала слідчо-оперативна група. Водію загрожує кримінальна відповідальність.

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