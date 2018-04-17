На Тернопільщині винуватець ДТП вигадав історію про водія-втікача (фото)

Чоловік розповів, що підсів у авто до незнайомця, а після того, як вони потрапили у ДТП, кермувальник втік.

Водій авто, аби уникнути відповідальності, назвався пасажиром, переклавши всю відповідальність на вигаданого кермувальника.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із забійно-різаними ранами голови та ушкодженнями руки до лікарні звернувся чоловік, 1990 року народження. Як з'ясувалося, травми він отримав 16 квітня у дорожньо-транспортній пригоді на Бучаччині.

Потерпілого госпіталізували в неврологічне відділення. Чоловік розповів, що підсів у авто до незнайомця, а після того, як вони потрапили у ДТП, кермувальник втік.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, автопригода трапилася близько 6:20 в селі Старі Петликівці. Водій автомобіля BMW (польська реєстрація) на автодорозі Тернопіль-Городище-Бучач не вибрав безпечної швидкості й допустив з'їзд авто в кювет та, як розповів "потерпілий", втік.

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Уже оглядаючи транспорт, працівники поліції знайшли чек із заправки на ім'я травмованого пасажира. І лише після цього чоловік зізнався, що авто його, а він, злякавшись відповідальності, обдурив лікарів, розповівши вигадану історію з водієм-втікачем. До лікарні травмованого водія завіз власним авто батько.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.