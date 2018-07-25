Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Телефонні шахраї за два дні видурили в трьох тернополян майже 90 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, місцевий мешканець 1958 року народження звернувся в поліцію з заявою, що до нього зателефонував невідомий, який представився банківським працівником і під приводом розблокування карток дізнався персональні дані. Невдовзі тернополянин виявив, що з його кредитки зняли 25 тисяч гривень і ще 5 тисяч гривень з пенсійної.

За аналогічної схемою потерпіло ще двоє жителів обласного центру. 52-річна тернополянка втратила 48,490 тисяч гривень, ще одна заявниця 9,297 тисяч.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Як повідомляв УНІАН, 23 липня на Тернопільщині телефонний шахрай видурив в пенсіонерки 13 тисяч гривень.