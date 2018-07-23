На Тернопільщині телефонний шахрай видурив в пенсіонерки 13 тисяч гривень

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ «Шахрайство».

На Тернопільщині телефонний шахрай видурив в пенсіонерки 13 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 74-річної жительки Теребовлі зателефонував невідомий, який представився співробітником поліції. Він повідомив, що син жінки вчинив протиправне, за що йому загрожує кримінал.

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Водночас чоловік пообіцяв вирішити проблему за матеріальну компенсацію. Відтак шахрай дав вказівку пенсіонерці не класти слухавки, а зібрати всі гроші та вийти на двір, де її очікуватиме машина. Жінка витягла зі сховку всі заощадження, що зберігалися в помешканні – 13 тис. грн – та віддала водієві таксі.

Лише після того пенсіонерка зв'язалася з родичем і зрештою зрозуміла, що її обдурили пройдисвіти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ «Шахрайство».