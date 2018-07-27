Хлопець відпочивав разом з друзями на річці біля села Іква Кременецького району.

На Тернопільщині втонув 9-класник.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, хлопець відпочивав разом з друзями на річці біля села Іква Кременецького району. Спочатку він не заходив у воду, бо не вмів плавати, та в якийсь момент таки вирішив скупатися. Однолітки намагалися відмовити його, та хлопець не послухав.

Читайте такожНа Тернопільщині за добу потонули двоє осіб

Як розповів один з очевидців події, дев’ятикласник почав тонути приблизно в десяти метрах від берега. Підлітки кинулися йому на допомогу та самостійно впоратися не змогли, стали кликати на допомогу. З водойми хлопця таки витягнули й стали рятувати. Реанімаційні заходи проводила бригада лікарів швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, та, на жаль, повернути до життя школяра не вдалося.

Це вже другий випадок з початку року, коли на водоймах області гине дитина. Загалом в області цього року втонуло 30 осіб.