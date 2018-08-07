У Тернополі п'яна жінка за кермом автомобіля вилетіла на тротуар (відео)

З поліцейськими, які прибули на місце аварії, жінка почала спілкуватися, використовуючи ненормативну лексику.

У Тернополі п'яна молода жінка за кермом автомобіля вилетіла на тротуар на вулиці Замковій.

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Її машина учора ввечері збила паркан і вилетіла на пішоходну частину. На щастя в той момент людей там не було. В мережі з'явилося відео з місця ДТП, на якому видно як жінка розмовляє з патрульними, які прибули на місце аварії. Вона весь час повторює одну і туж нецензурну фразу, спілкуючись з поліцейськими. Поліцейські пропонували жінці пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, проте вона відмовлялася, використовуючи при цьому нецензурні слова. Навколо жінки і поліцейських зібралися люди, які знімали, те що відбувається на відео.

Наразі даний відеоролик переглянуло вже понад 22 тис. осіб. Жінку, яка спричинила ДТП, в соцмережах називають новою «зіркою Ю-тубу». При цьому в коментарях тернополяни масово осуджують її поведінку, як і їзду в п’яному стані за кермом.

В поліції жодної офіційної інформації щодо цього ДТП досі не оприлюднили.

Обережно, на відео нецензурна лексика!