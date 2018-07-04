На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль (фото)

Пасажира авто госпіталізували.

На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, учора 3 липня. близько 16. 10 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в с. Озерна Зборівського району біля кафе «Колосок» перекинувся автомобіль.

Прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб марки «Hyundai Tiburon», поблизу якого знаходилися водій та пасажир. Поліцейські надали їм домедичну допомогу та викликали бригаду медичної допомоги, яка госпіталізувала травмованого пасажира авто до лікарні. Водій від госпіталізації у медичний заклад відмовився.

За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням і на великій швидкості автомобіль злетів з дороги.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня на Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, постраждало семеро осіб.