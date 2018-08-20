На Тернопільщині під час пожежі на фермі згоріло 430 т соломи (фото)

На виклик оперативно направили черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

На Тернопільщині під час пожежі на фермі згоріло 430 т соломи.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 20 серпня о 10.11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території агрофірми у селі Борсуки Лановецького району.

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На виклик оперативно направили черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю встановили, що горить тюкована солома.

Полум’я охопило близько 430 т соломи, пошкодило металевий піднавіс на площі 1,8 тис. м кв.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів порятунку Тернопільщини, автоцистерна агрофірми та 3 одиниці допоміжної техніки.

Загорання локалізовано об 11.15. Від вогню врятовано суміжні складські приміщення.

Причини загорання та завдані збитки встановлюються.