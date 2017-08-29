На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 150 тюків соломи (фото)

Загорання ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

На Тернопільщині внаслідок пожежі знищено 150 тюків соломи. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі згорів тракторний причіп та 2 тонн соломиЯк повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 19.24 в господарській будівлі у селі Колодно Збаразького району. Вогнем пошкоджено перекриття будівлі на площі 60 м кв. Від вогню врятовано 2 будівлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter