На Тернопільщині загинув житель Закарпаття, перекинувшись на Рендж Ровері

13:37, 20 серпня 2018
Тернопіль
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Слідчі встановлюють детальні причини аварії \ фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня о 22 год в селі Грабовець Тернопільського району.

Правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням та перекинувся в провалля. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.

Слідчі встановлюють детальні причини аварії. 

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Теги: #ДТП#Тернопільщина