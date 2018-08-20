На Тернопільщині загинув житель Закарпаття, перекинувшись на Рендж Ровері
13:37, 20 серпня 2018Тернопіль
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Водій не впорався з керуванням та перекинувся в провалля.
Слідчі встановлюють детальні причини аварії \ фото УНІАН
На Тернопільщині, перекинувшись на Рендж Ровері, загинув житель Закарпаття.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня о 22 год в селі Грабовець Тернопільського району.
Правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням та перекинувся в провалля. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.
Слідчі встановлюють детальні причини аварії.
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