На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 13 пасажирів.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 18 серпня на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці».

Повідомлення про автопригоду надійшло до працівників Кременецького відділу поліції від очевидця. Чоловік повідомив, що на дорозі поблизу села Шпилокоси не розминулися два автомобілі.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Рено Кенго» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з авто «Фольксваген ЛТ». В салоні буса перебувало 13 пасажирів. Усі вони отримали травми середньої важкості, потерпілих госпіталізували до районної лікарні.

Як з’сували слідчі, водій «Фольксвагена» перевозив пасажирів з грубими порушенями, адже згідно документації транспорт пристосований для перевезення лише 9 осіб, а ряд сидінь в ньому навіть не був прикріплений.

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю, автомобілі доправлено на арештмайдачик.