Троє водіїв відмовилися пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу у присутності двох свідків.

У Тернополі за ніч патрульні затримали чотирьох нетверезих водіїв.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, один з водіїв був у стані наркотичного сп’яніння.

Троє водіїв відмовилися пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу у присутності двох свідків, у одного результат огляду показав позитивний результат – 0, 52 проміле.

На всіх порушників патрульні оформили адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Санкція статті передбачає штраф 10 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на рік.