На Тернопільщині троє нетверезих напали на поліцейських
До Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця району про те, що його племінник не пускає додому, погрожуючи ножем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції в Тернопільській області, інцидент стався 31 січня близько 22 год у приміському селі Петрики.
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На місце події виїхала група швидкого реагування у складі двох працівників поліції. Під час спілкування із заявником той повідомив, що особа, яка вчинила сімейний скандал, зараз знаходиться у будинку і запросив працівників поліції пройти разом із ним.
У помешканні правоохоронців зустріло троє братів. Вони перебували у стані алкогольного сп’яніння, оскільки святкували день народження.
Чоловіки почали хамити та погрожувати поліцейським, а потім один з них схопив кирку та накинувся правоохоронця.
Інший поліцейський рукою зупинив удар, після чого троє братів кинулися на нього і почали бити.
Бійка завершилася тим, що на двох нападників поліцейські одягли кайданки, третього тримали під контролем.
Наступного дня правоохоронці звернулися до травмпункту, в одного з них діагностовано забій руки та коліна, закриту черепно-мозкову травму, в іншого – струс мозку та забійні рани голови.
Після отримання даних медиків, учора було відкрито кримінальне провадження за ст. 345 ч. 2 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.
За даними правоохоронців, уже з’ясовано, що один з нападників раніше притягувався до відповідальності за ст. 296 ч. 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб.