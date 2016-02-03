На Тернопільщині троє нетверезих напали на поліцейських

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції в Тернопільській області, інцидент стався 31 січня близько 22 год у приміському селі Петрики.

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На місце події виїхала група швидкого реагування у складі двох працівників поліції. Під час спілкування із заявником той повідомив, що особа, яка вчинила сімейний скандал, зараз знаходиться у будинку і запросив працівників поліції пройти разом із ним.

У помешканні правоохоронців зустріло троє братів. Вони перебували у стані алкогольного сп’яніння, оскільки святкували день народження.

Чоловіки почали хамити та погрожувати поліцейським, а потім один з них схопив кирку та накинувся правоохоронця.

Інший поліцейський рукою зупинив удар, після чого троє братів кинулися на нього і почали бити.

Бійка завершилася тим, що на двох нападників поліцейські одягли кайданки, третього тримали під контролем.

Наступного дня правоохоронці звернулися до травмпункту, в одного з них діагностовано забій руки та коліна, закриту черепно-мозкову травму, в іншого – струс мозку та забійні рани голови.

Після отримання даних медиків, учора було відкрито кримінальне провадження за ст. 345 ч. 2 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

За даними правоохоронців, уже з’ясовано, що один з нападників раніше притягувався до відповідальності за ст. 296 ч. 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб.