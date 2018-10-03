Виносив різноманітні товари, які можна було легко сховати під верхній одяг.

У Тернополі затримали рецидивіста, який викрадав товари з магазину.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, тернополянин здійснював крадіжки з крамниці однієї і тієї ж торгової мережі. Виносив різноманітні товари, які можна було легко сховати під верхній одяг.

Правоохоронцям вдалося довести причетність чоловіка до двох правопорушень.

Встановлено, що затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Наразі поліцейські перевіряють причетність крадія до скоєння аналогічних злочинів.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").