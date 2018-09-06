У жителя Тернопільщини злодії викрали із сейфу коштів на 172 тисячі гривень та ювелірні вироби
13:13, 06 вересня 2018Тернопіль
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Також пропали у особисті документи чоловіка.
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У жителя Тернопільщини злодії викрали із сейфу коштів на 172 тис. грн та ювелірні вироби.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка проникненням в житло сталася в Шумському районі.
Як повідомив потерпілий, допоки він був відсутній за місцем проживання, невідомі особи пошкодили вхідні двері, проникли всередину, де знайшли переносний сейф.
Звідти вкрали 60 тис. грн, 4 тис. доларів та 14 найменувань ювелірних виробів.
Також пропали у особисті документи чоловіка.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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