У жителя Тернопільщини злодії викрали із сейфу коштів на 172 тисячі гривень та ювелірні вироби

Також пропали у особисті документи чоловіка.

У жителя Тернопільщини злодії викрали із сейфу коштів на 172 тис. грн та ювелірні вироби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка проникненням в житло сталася в Шумському районі.

Як повідомив потерпілий, допоки він був відсутній за місцем проживання, невідомі особи пошкодили вхідні двері, проникли всередину, де знайшли переносний сейф.

Звідти вкрали 60 тис. грн, 4 тис. доларів та 14 найменувань ювелірних виробів.

Також пропали у особисті документи чоловіка.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.