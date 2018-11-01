У Тернополі відбулося спеціальне погашення поштових марок і конвертів із символікою ЗУНР

Для погашення марок застосували спеціально виготовлений штемпель.

У Тернополі відбулося спеціальне погашення поштових марок і конвертів із символікою Західноукраїнської Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся у приміщенні ЗОШ №4, де 100 років тому 21 листопада дислокувався уряд ЗУНР.

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Для погашення марок застосували спеціально виготовлений штемпель.

«Події сторічної давнини на Тернопільщині та Західній Україні загалом, демонструють порив нашого народу до формування соборної і незалежної держави. Саме тоді, в умовах окупації, зародився цикл державотворчих процесів по всій Україні, спрямованих на її відродження», – зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Як відомо, на Тернопільщині масовими заходами відзначать 100-річчя створення ЗУНР.