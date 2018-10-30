На Тернопільщині масовими заходами відзначать 100-річчя створення ЗУНР

Заходи розпочнуться 31 жовтня з творчого звіту майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Чортківського району.

На Тернопільщині масовими заходами відзначать 100-річчя Листопадового зриву.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, заходи, приурочені річниці створення ЗУНР, відбудуться у кожному районі області, а також у Тернополі.

Пам’ятну дату 100-річчяв Української революції 1917-1921 років, які визначені указом Президента та постановою Уряду, а також відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації, відзначатимуть протягом листопада.

Розпочнуться ж заходи 31 жовтня із творчого звіту майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Чортківського району.

Також 31 жовтня о 18 год. у Палаці кіно в Тернополі відбудеться показ фільму «Легіон» в рамках акції «Кіномарафон нескорених націй.

1 листопада основні заходи будуть зосереджені у Тернополі.

Зокрема, о 12 год передбачено відкриття виставки присвяченої 100-річчю проголошення ЗУНР та створення Української Галицької Армії (приміщення Державного архіву Тернопільської області).

О 13 год – погашення тематичної поштової марки (ЗОШ №4), о 14 год – урочиста хода від Майдану Волі до могил Січових стрільців на Микулинецькому кладовищі та покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатних діячів державотворення, о 15 год – мітинг-реквієм на Микулинецькому кладовищі.

Водночас, 3-4 листопада у Козівському районі відбудеться молодіжне таборування «Листопадовий зрив». Мета – вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність та територіальну цілісність.

Також в області відбудуться інформаційні та навчально-виховні заходи, тематичні виставки, експозиції тощо.

«Коли ми говоримо про Листопадовий зрив, який відбувся в ніч на 1 листопада 1918 року, то насамперед маємо усвідомлювати, що це не просто повстання. Це був здвиг, покликаний відреагувати на тодішні події загальнонаціонального значення. Тепер, як і тоді, ми маємо одного ворога, якому протистоїмо і маємо протистояти надалі. Бо як тоді сто років тому, так і тепер українців об’єднує одне – це прагнення жити у вільній незалежній державі», – наголосив голова ОДА Степан Барна.

Довідка УНІАН. Західноукраїнська Народна Республіка — українська держава, що фактично існувала протягом 1918-19 рр., формально – і до 1923 р. на території Західної України зі столицею у Львові. Тернопіль був другою столицею ЗУНР.

ЗУНР постала після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорщини. Проголошена 19 жовтня 1918 року. Охоплювала територію заселену українцями — Галичину, Буковину й Закарпаття.