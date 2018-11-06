Тернополяни у зв’язку з страйком перевізників організували флеш-моб #підвезу

6 листопада у Тернополі маршрутки приватних перевізників не вийшли на маршрути після рішення міськради скасувати підвищення тарифів.

Тернополяни у зв’язку зі страйком перевізників організували флеш-моб #підвезу.

Як передає кореспондент УНІАН, заклик до тернопільських водіїв підвозити пасажирів у групі «Тернопільські плітки» у Фейсбуці одразу після підняття тарифів оприлюднив тернополянин Олег Різник, який невдовзі продемонстрував на відео власний приклад.

Учора ж в цій же групі Костянтин Борщ запропонував влаштувати новий флеш-моб.

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«Тут нас стращають страйком перевізників... Звертаюсь до свідомих автовласників і пропоную новий флешмоб: #Підвезу», – описав він пропозицію.

Цю ідею вподобали понад 350 осіб, почалися обговорення, як її втілити.

«#підвезу_на_роботу. Завтра зі Східного від Студії м'яса через центр на Новий Світ. Безкоштовно) Виїзд о 08:10, 2 місця», – йдеться в оголошенні Лілії Кондрат, розміщеному учора ввечері на її сторінці в Фейсбуці.

Вранці вона написала, що залишилося одне місце.

Водночас інша водійка сьогодні констатувала, що флеш-моб наразі важко реалізовувати, оскільки пасажири не наважуються сідати до незнайомців.

«В мене стрес і шок. Хочете себе відчути маньяком? Візьміть участь у #підвезу. Під‘їжджаєш така на зупинку, де купа людей. Все, як правила пишуть... робиш, опускаєш віконце, мило усміхаєшся, скромно одягнена. Кажеш: «безкоштовно підвезу в центр двоє людей». Ііііііі????? Всі як почали відвертатися, кривитися. Ще такого не бачила. Половині людей відразу стало цікаво, що там робиться через дорогу, на паралельному тротуарі. Іншій частині терміново потрібно в телефоні щось знайти. Тільки один скромний хлопчина, шкільного віку, згодився! Ви би бачили, як всі решта дивилися на НАС!!! Оооо, треба сфоткати її машину. Ще треба заглянути всередину, чи там немає нікого більше. Кажу: «сідайте, маршрутки не їздять, тролейбуси переповнені, я просто їду в цю сторону». Та ні, вони відразу всі дивляться повз мене. Друзі, давайте зустрінемось! З ким не бачилась давно, скажете мені правду. Бо я або страшна стала, або маю маніакальні замашки. Це ж, бляха, тепер ввесь день буду мучитись. І чого вони мене боялись? Може бояться жінок за кермом? А може, все-таки я не файна? От, будь добра», – описала свій сьогоднішній досвід Наташа Мокра.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада у Тернополі маршрутки приватних перевізників не вийшли на маршрути після рішення міськради скасувати підвищення тарифів.