У Тернополі приватні перевізники не вийшли на маршрути після рішення міськради скасувати підвищення тарифів

Скільки часу не працюватимуть приватні маршрутки, в міській раді наразі не знають.

У Тернополі маршрутки приватних перевізників не вийшли на маршрути.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби міської ради Мар’яна Зварич, нараз в місті курсують лише усі наявні тролейбуси та 4 великі комунальні автобуси.

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Скільки часу не працюватимуть приватні маршрутки, в міській раді наразі не знають.

«До нас перевізники не зверталися, сьогодні вони просто не випустили автобуси. Жодних вимог вони не висували. Зараз наші працівники зв’язуються з усіма перевізниками і з’ясовують, в чому причина. Також будемо вивчати, як юридично діяти і на скільки їхнє сьогоднішнє рішення відповідає умовам договору», – зазначила Зварич.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам довелося платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 годині на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 години перекрили рух на п'яти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифі. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і запровадив попередні.