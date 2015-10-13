У Тернополі завтра розпочнеться набір у нову поліцію

Завтра, 14 жовтня, у Тернополі офіційно розпочне роботу пункт прийому анкет у нову патрульну поліцію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МВС, набір нових патрульних триватиме з 14 жовтня до 4 листопада.

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Пункт прийому анкет почне працювати з 9-ї години за адресою: м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 27, Народний дім «Перемога». Бажаючі особисто подати заявку та заповнити анкету можуть звертатися за вказаною адресою щодня (крім вихідних) з 9.00 до 18.00. При собі потрібно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Бажано - посвідчення водія.

Вимоги до кандидатів: прагнення до якісних змін; вік від 21 до 35 років; повна загальна середня або вища освіта; наявність посвідчення водія категорії «В»; відсутність судимості; вільне володіння українською мовою; фізичне здоров’я та моральна стійкість.