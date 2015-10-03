У Чернівцях стартував набір у нову патрульну поліцію

У Чернівцях розпочався прийом анкет кандидатів до нової патрульної поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, пункт прийому анкет до нової патрульної поліції працює до 26 жовтня у приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (вул. Героїв Майдану, 5).

Як підкреслив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відвідування у Чернівцях пункту прийому анкет кандидатів на службу, оснащення нових правоохоронців Буковини і зарплата відповідатимуть рівневі їхніх столичних колег.

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Глава МВС зазначив, що для нової патрульної служби обласного центру наберуть 340 поліцейських. Прийом анкет триватиме до 26 жовтня, після чого розпочнеться процес навчання тих кандидатів, хто пройде процедуру відбору.

На вулиці Чернівців нові патрульні поліцейські вийдуть десь у лютому-березні наступного року.