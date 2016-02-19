Поранена на Майдані активістка з Тернопільщини отримала орден "За мужність"
16:41, 19 лютого 2016Тернопіль
210 0
Уродженка Тернопільщини Олеся Жуковська отримала орден «За мужність»з нагоди річниці Революції гідності.
Порошенко вручив орден активістці, пораненій на Майдані / oda.te.gov.ua
Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, орден Жуковській у Києві вручив президент України Петро Порошенко під час нагородження активістів Євромайдану.
Жуковська перебувала в столиці на Майдані з кінця грудня 2013 року.
Читайте такожДосі не знайдено 53 особи, які зникли під час подій на Майдані – волонтери
Вона надавала медичну допомогу, розносила ліки, приймала пацієнтів у КМДА.
20 лютого 2014 року отримала поранення в шию після пострілу снайпера і дивом залишилася живою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter