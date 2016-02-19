Поранена на Майдані активістка з Тернопільщини отримала орден "За мужність"

16:41, 19 лютого 2016
Тернопіль
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Уродженка Тернопільщини Олеся Жуковська отримала орден «За мужність»з нагоди річниці Революції гідності.

жуковская орден порошенко / oda.te.gov.ua

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, орден Жуковській у Києві вручив президент України Петро Порошенко під час нагородження активістів Євромайдану.

Жуковська перебувала в столиці на Майдані з кінця грудня 2013 року.

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Вона надавала медичну допомогу, розносила ліки, приймала пацієнтів у КМДА.

20 лютого 2014 року отримала поранення в шию після пострілу снайпера і дивом залишилася живою.

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