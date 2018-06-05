Змагання за мільйони

Якщо минулого року органи виконавчої влади та місцеві ради на конкурс подали лише 66 проектів, то у 2016-му – 300.

«Однією з умов фінансування будівництва чи реконструкції об’єктів з ДФРР є наявність проектно-кошторисної документації. Інколи вона доволі дороговартісна. Не всі її мали, бо не особливо вірили, що минулого року в бюджеті будуть кошти на фінансування подібних проектів. Побачивши, що кошти надходять, цього року поступило майже у 5 разів більше заявок», – розповідає голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Загалом місцеві ради подали проектів на 1,5 млрд грн.

З них конкурсною комісію було відібрано 59 проектів. На їх реалізацію ДФРР скерує 93,6 млн грн.

«Для перемоги у конкурсі проект мав відповідати стратегії регіонального розвитку, мати спрямованість на енергозбереження і містити інноваційні елементи. Також при відборі члени комісії звертали увагу на економічну ефективність проекту, тобто щоб його реалізація мала максимальну віддачу і охоплювала якомога більшу кількість людей», – розповів про критерії відбору проектів очільник області.

Окрім того члени комісії зважали на рівень співфінансування із місцевих бюджетів. Обов’язковою умовою отримання коштів від ДФРР є співфінансування на рівні не менше як 10%. Члени комісії перевагу надавали тим, хто готовий дати більший обсяг співфінансування. Відтак проекти Бережанського району, який планку власних коштів підняв до 20%, здобули найбільше перемог – 16 з 59. Решта районів добилася фінансування від ДФРР не більше як 5-ти проектів.

Серед найдорожчих проектів, які цього річ фінансуватиме фонд, – створення лабораторного комплексу Тернопільської університетської лікарні (12,4 млн грн, з них 10 млн – з ДФРР), реконструкція очисних споруд у Почаєві (6,5 млн грн/5,5 млн), будівництво оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги в області (7,6 млн грн/4,5 млн), будівництво системи водопостачання в Борщеві (5,4 млн грн/4,6 млн), завершення будівництва плавального басейну у Козівській школі (4,4 млн грн/3,7 млн).

«Дуже багато дітей з Козови приїздять займатися спортом і плавати до Тернополя. Після відкриття плавального басейну дітям не доведеться вже нікуди їздити. У цьому басейні заплановано проводити обласні змагання. Розраховуємо його відкрити до 1 вересня», – каже Степан Барна.

Принагідно він відзначив важливість й інших проектів.

«Діагностично-лабораторний центр після його відкриття в обласній лікарні надаватиме усі лабораторні послуги і тернополянам уже не доведеться їхати в інші області для окремих досліджень. Тепер все це можна буде робити у єдиному центрі на базі університетської лікарні. Реконструкція очисних споруд у Почаєві матиме ефект і для жителів Почаєва, і для туристів, і для інвесторів. Створення оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги дозволить оперативно реагувати на виклики і швидше медикам прибувати на допомогу», – зазначає голова ТОДА.

Також цього року розпочнеться ремонт дамби Тернопільського ставу. Загальна вартість ремонту – 24 млн грн. У 2016 році з ДФРР на дані роботи скерують 5 млн грн, ще 2,7 млн грн закладено в міському бюджеті.

В області очікують, що кошти на реалізацію проектів надійдуть ще до початку літа.

«Раніше кошти надходили пізно, через це виникали проблеми, бо ще подекуди був потрібен час на проведення тендеру. Ми вже неодноразово піднімали дане питання перед центральними органами влади і цього року обіцяють кошти у квітні-травні. Це буде дуже добре», – відзначив Степан Барна.

На вчасне надходження коштів особливо розраховують в освітянській сфері, аби за час літніх канікул провести необхідні роботи. Власне проекти, які стосуються галузі освіти, здобули найбільше перемог – 34.

«Вони в основному недороговартісні. При цьому значна частина з них пов’язана з енергозбереженням: ремонт дахів, утеплення будівель, модернізація систем опалення. Передбачене і будівництво садочків», – зауважив голова ОДА.

Він додав, що територіальні громади, чиї проекти не виграли у конкурсі на фінансування Фондом, ще можуть отримати кошти на їх реалізацію за рахунок субвенції на розвиток об’єднаних територіальних громад, яка у 2016 році для області складає 141,5 млн грн.

«Окрім того ще буде субвенція на заходи, спрямовані на соціально-економічний розвиток окремих територій. Її розмір для області визначатимуть у Києві, але ми вже бачимо, що цього року матимемо значний фінансовий ресурс для покращення інфраструктури в області»,

– сказав Степан Барна.