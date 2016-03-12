У Тернополі урочисто прийняли присягу 209 патрульних поліцейських

Як передає кореспондент УНІАН, присягу нові поліцейські приймали на Театральному майдані.

Участь у заході взяли голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, начальник обласного управління НП Олександр Богомол, керівники міста а області, представники духовенства.

«Я бажаю, щоб ці молоді люди стали вашими героями, вашими захисниками. Щоб вони стали новою Україною. Бо наші герої загинули в ім’ я того, щоб у нас була цивілізована процвітаюча країна. Я бажаю, щоб вони були чесними справжніми поліцейськими. Вони обов’язково виправдають ваші надії, ми робитимемо все для цього», – сказала під час виступу Деканоїдзе.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна нагадав, що стати поліцейськими на Тернопільщині хотіло дуже багато людей, конкурс складав 24 особи на одне місце.

«З усіх претендентів відібрали 209 найкращих. З них 30 були учасниками АТО. Цей досвід повинен бути перенесений у площину боротьби не тільки з нашим ворогом і агресором, а й в площину боротьби зі злочинністю на території області. Вихід на вулиці Тернополя нових поліцейських – це наша чергова перемога, перемога над ворогом, перемога над злочинністю, перемога над самими собою», – сказав під час виступу Барна.

Сьогодні ввечері нові патрульні уже приступлять до роботи у Тернополі.