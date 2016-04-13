В Тернополі суд оштрафував доцента медвишу на суму отриманого ним хабара

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення минулого тижня прийняв Тернопільський міськрайонний суд.

Суд визнав підсудного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень.

Також на підсудного покладено процесуальні витрати за проведення експертиз на загальну суму 1166 гривень.

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У вироку зазначено, що суд взяв до уваги те, що підсудний у скоєному зізнався і розкаявся, попросивши його суворо не карати.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Тернополі із хабаром в 1 тисячу доларів затримали доцента вишу, депутата міськради, який за цю суму пообіцяв тернополянці влаштуватися на роботу в один із медзакладів обласного центру.

Затриманий є завідувачем кафедрою, доцентом Тернопільського медуніверситету.