У Тернополі за хабар у тисячу доларів затримали доцента вишу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із проханням допомогти влаштуватися в один із медзакладів обласного центру до медика звернулася тернополянка.

Той пообіцяв допомогти, але за свої послуги запросив 1 тис. доларів.

Сьогодні при отриманні неправомірної вигоди його затримали працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Тернопільській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

За неофіційними даними, затриманий є завідувачем кафедрою, доцентом Тернопільського медуніверситету.