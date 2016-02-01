У Тернополі за хабар у тисячу доларів затримали доцента вишу
17:49, 01 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі за хабар в 1 тисячу доларів затримали доцента вишу.
За фактом хабарництва відкрито кримінальне провадження / УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із проханням допомогти влаштуватися в один із медзакладів обласного центру до медика звернулася тернополянка.
Той пообіцяв допомогти, але за свої послуги запросив 1 тис. доларів.
Сьогодні при отриманні неправомірної вигоди його затримали працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Тернопільській області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
За неофіційними даними, затриманий є завідувачем кафедрою, доцентом Тернопільського медуніверситету.
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