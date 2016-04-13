30 правоохоронців із Тернопільщини вирушили в зону АТО

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема на схід поїхали слідчі, розшуківці та працівники територіальних структурних підрозділів обласного управління поліції.

Читайте такожВ Тернополі суд оштрафував доцента медвишу на суму отриманого ним хабара

У зоні проведення антитерористичної операції вони нестимуть службу впродовж місяця.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол перед від’їздом правоохоронців побажав їм з честю виконати свій обов’язок та повернутися цілими і неушкодженими додому.

«Ви всі досвідчені люди, зброю в руках тримаєте не вперше і знаєте, що і як маєте робити. Від вас вимагається увага і безпека. Ви їдете на місяць і я вірю, що із усім впораєтеся бездоганно, будете ефективно, самовіддано і з віддачею виконувати службові завдання. Бажаю вам гарної дороги і через місяць очікуємо вас назад живими і здоровими», – сказав Богомол.

Впродовж служби на сході бійці забезпечуватимуть охорону громадського порядку, контролюватимуть стратегічні об’єкти державного значення, стежитимуть за безпекою населення в зоні бойових дій, працюватимуть на попередження терористичних актів.

Повернутися здоровими побажав правоохоронцям і голова ОДА Степан Барна.

«Серед вас багато тих, хто вже не раз їздив в зону АТО. На сьогодні майже 3500 хлопців пройшли через зону “неоголошеної війни”. Це і правоохоронці, і військові. Ви – герої, на плечі яких ліг тягар вберегти Україну та забезпечити мир і спокій нашої держави», – сказав Барна.

Перед виїздом у відрядження поліцейських Тернопільщини благословили священнослужителі.