У Тернополі під час пожежі у власній квартирі загинув місцевий житель (фото)

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу у двохповерховому житловому будинку на вул. Чехова до служби порятунку надійшло сьогодні близько 6 год ранку.

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На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника без ознак життя.

Внаслідок загорання пошкоджено стіну, підлогу та речі домашнього вжитку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління Управління.

Під час гасіння врятовано житлову квартиру.