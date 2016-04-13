На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 67-річний чоловік
10:20, 13 квітня 2016Тернопіль
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Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття будівлі на площі 30 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються / zk.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні.
О 5 год ранку на пункт зв’язку ДПРЧ-19 по телефону надійшло повідомлення про пожежу в с. Горожанка Монастириського району.
На виклик негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-19.
Пожежу було локалізовано о 06.12, ліквідовано – о 06.40.
Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття будівлі на площі 30 м.кв.
На місці пожежі виявлено труп власника.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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