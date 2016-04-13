На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 67-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні.

О 5 год ранку на пункт зв’язку ДПРЧ-19 по телефону надійшло повідомлення про пожежу в с. Горожанка Монастириського району.

На виклик негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-19.

Пожежу було локалізовано о 06.12, ліквідовано – о 06.40.

Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття будівлі на площі 30 м.кв.

На місці пожежі виявлено труп власника.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.