У Тернополі перекинувся автомобіль швидкої допомоги, госпіталізовано трьох осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на пр. С. Бандери.

Встановлено, що на перехресті вулиць Бандери-Шопена близько 21 год водій автомобіля таксі "Шевроле-Авео" врізався в карету швидкої допомоги.

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Автомобіль медиків їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.

На момент зіткнення в мікроавтобусі «Peugeot» перебувало троє працівників швидкої, а в таксі – водій та пасажир.

Внаслідок удару автомобіль швидкої перекинувся.

До лікарні госпіталізували водія таксі та швидкої, а також фельдшера.

Автопригода внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).