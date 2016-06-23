У Тернополі перекинувся автомобіль швидкої допомоги, госпіталізовано трьох осіб
У Тернополі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль швидкої допомоги.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на пр. С. Бандери.
Встановлено, що на перехресті вулиць Бандери-Шопена близько 21 год водій автомобіля таксі "Шевроле-Авео" врізався в карету швидкої допомоги.
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Автомобіль медиків їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.
На момент зіткнення в мікроавтобусі «Peugeot» перебувало троє працівників швидкої, а в таксі – водій та пасажир.
Внаслідок удару автомобіль швидкої перекинувся.
До лікарні госпіталізували водія таксі та швидкої, а також фельдшера.
Автопригода внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).