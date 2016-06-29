У Тернополі 88-річний чоловік під час сварки поранив свою дружину із саморобної зброї

У Тернополі 88-річний чоловік під час сварки з саморобної зброї поранив свою дружину. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та вогнепальним пораненням плеча 84-річну жінку госпіталізували 27 червня.

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Встановлено, що травми та поранення жінка отримала під час суперечки з чоловіком. На місце інциденту поліцейських викликав син потерпілої.

На місці події правоохоронці в одній з кімнат виявили та вилучили три предмета, схожих на саморобну вогнепальну зброю. Знахідку вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Потерпіла пояснювати, що саме трапилося, відмовилася. Не захотіла жінка і писати заяву, заявивши, що жодних претензій до чоловіка немає.

Правоохоронці внесли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань лише за фактом незаконного поводження зі зброєю відповідно до ст. 263 ч. 1 ККУ.