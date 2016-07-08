У Тернополі телефонні шахраї за день викрали в двох пенсіонерок коштів на 1,5 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора співробітники Тернопільського відділу поліції задокументували два факти шахрайства.

Потерпіли від пройдисвітів дві старенькі пенсіонерки, котрим повідомили про те, що їхні сини перебувають у поліції. Одна з жінок передала зловмисникам 1 тис доларів, 4 тис грн та 20 євро, інша – 8 тис грн.

Читайте такожУ Тернополі шахрай видурив в пенсіонерки 7 тисяч доларів

В обох випадках кошти платили за непритягнення до відповідальності за начебто скоєне правопорушення їхніми дітьми.

За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше тернополянка віддала шахраям-"екстрасенсам" понад 16 тис. грн, аби відвернути "родинне прокляття".