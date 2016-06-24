Тернополянка віддала шахраям-"екстрасенсам" понад 16 тис. грн, аби відвернути "родинне прокляття"
21-річна тернополянка віддала шахраям-"екстрасенсам" понад 16 тис. грн та ювелірні вироби, аби відвернути "родинне прокляття".
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні на вул. Симоненка.
Зі слів потерпілої, її перестріли дві жінки, одна представилася екстрасенсом на ім’я Надія і повідомила, що на родину дівчини наслано прокляття, яке невдовзі призведе до смерті близьких.
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При цьому наголосила, що нещастя можна уникнути, якщо вона проведе обряд очищення над тим, що притягує біду - коштами та золотом.
Перелякана тернополянка побігла додому і винесла шахрайкам 100 євро, 245 американських доларів, 300 польських злотих, майже 5 тис. грн., сім ювелірних прикрас і ще й мобільний телефон.
Сказавши дівчині зачекати, шахрайки втекли.
Тернополянка повідомила слідчим, що довго не могла отямитися від спілкування з невідомими жінками, перебуваючи наче під гіпнозом.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.