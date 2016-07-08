На Тернопільщині госпіталізували чоловіка, якого скутером збив 14-річний юнак.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора у Заліщиках.

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При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що неповнолітній, керуючи незареєстрованим двоколісним транспортом, допустив наїзд на місцевого мешканця. 34-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Потерпілого зі рваною раною лобної ділянки голови госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.