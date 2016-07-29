На Тернопільщині викрили підприємця, який створив нелегальне казино

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, житель Теребовлянського району, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, організував діяльність підпільного грального закладу під виглядом установи з продажу державної лотереї.

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Підприємець облаштував у нежитловому приміщенні гральний зал для надання гравцям доступу до азартних ігор в електронному казино через мережу Інтернет у режимі онлайн.

Заклад обслуговувало двоє осіб: адміністратор та охоронець.

Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).