У Тернополі на 136 тисяч оштрафували керівника ГО, який влаштував незаконний гральний бізнес
11:16, 10 червня 2016Тернопіль
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У Тернополі на 136 тисяч гривень оштрафували керівника громадської організації "Спілка гравців спортивного покеру м. Тернополя", який влаштував незаконний гральний бізнес.
Казино / svpressa.ru
Як повідомили УНІАН, учора відповідну ухвалу виніс Тернопільський міськрайонний суд.
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Було доведено, що у січні 2015 року в орендованому приміщенні у Тернополі з метою отримання незаконного прибутку чоловік встановив два ігрові столи, обладнав їх фішками, картами та організував проведення азартних ігор.
Рішенням суду керівника громадської організації визнано винним у зайнятті гральним бізнесом.
Йому призначено покарання у вигляді сплати штрафу у сумі 136 тис. грн з конфіскацією грального обладнання.
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