У Тернополі на 136 тисяч оштрафували керівника ГО, який влаштував незаконний гральний бізнес

Як повідомили УНІАН, учора відповідну ухвалу виніс Тернопільський міськрайонний суд.

Читайте такожПравоохоронці затримали у Тернополі організатора вбивства депутата Кременецької місьради Ващенка

Було доведено, що у січні 2015 року в орендованому приміщенні у Тернополі з метою отримання незаконного прибутку чоловік встановив два ігрові столи, обладнав їх фішками, картами та організував проведення азартних ігор.

Рішенням суду керівника громадської організації визнано винним у зайнятті гральним бізнесом.

Йому призначено покарання у вигляді сплати штрафу у сумі 136 тис. грн з конфіскацією грального обладнання.