На Тернопільщині затримали бойовика "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловіка затримали на підприємстві в одному з сіл Підволочиського району Тернопільщини в ході спільної операції, яку провели співробітники управлінь СБУ в Житомирській та Тернопільській областях.

Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини добровільно приєднався до незаконного збройного формування у серпні 2014 року. Після проходження відповідної підготовки він став старшим мінометником артилерійської системи «Нона» «окремої бригади спеціального призначення «Восток» та перебував у ній до березня 2016 року.

Слідчими СБУ документально підтверджено його участь у мінометних обстрілах позицій сил антитерористичної операції в районі міжнародного аеропорту «Донецьк», поблизу міст Харцизьк, Макіївка та Сніжне.

Читайте такожДвох вербувальників у "ДНР" з Тернополя засудили до 14 і 15 років в'язниці

«Наприкінці весни бойовик, зрозумівши безперспективність майбутнього «молодої республіки» та побоюючись за власне життя, повернувся на контрольовану українською владою територію. Він переховувався у кількох областях України, намагаючись працевлаштуватися», - йдеться у повідомленні.

Останнє його місце роботи – сторож на підприємстві в одному з сіл Підволочиського району Тернопільщини.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.