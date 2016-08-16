На Тернопільщині затримали бойовика "ДНР"
Співробітники Служби безпеки України затримали на Тернопільщині бойовика терористичного угруповання «Восток» так званої «ДНР».
Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловіка затримали на підприємстві в одному з сіл Підволочиського району Тернопільщини в ході спільної операції, яку провели співробітники управлінь СБУ в Житомирській та Тернопільській областях.
Правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини добровільно приєднався до незаконного збройного формування у серпні 2014 року. Після проходження відповідної підготовки він став старшим мінометником артилерійської системи «Нона» «окремої бригади спеціального призначення «Восток» та перебував у ній до березня 2016 року.
Слідчими СБУ документально підтверджено його участь у мінометних обстрілах позицій сил антитерористичної операції в районі міжнародного аеропорту «Донецьк», поблизу міст Харцизьк, Макіївка та Сніжне.
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«Наприкінці весни бойовик, зрозумівши безперспективність майбутнього «молодої республіки» та побоюючись за власне життя, повернувся на контрольовану українською владою територію. Він переховувався у кількох областях України, намагаючись працевлаштуватися», - йдеться у повідомленні.
Останнє його місце роботи – сторож на підприємстві в одному з сіл Підволочиського району Тернопільщини.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.