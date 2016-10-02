У центрі Тернополя під час ремонту дамби виявили артснаряд часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на вул. Руській на дамбі тернопільського озера, де зараз проводиться капітальний ремонт покриття.

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Група піротехнічних робіт АРЗ СП Управління ДСНС України у Тернопільській області, яка прибула на місце виклику, встановила, що виявлено артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни.

Як зазначив заступник начальника групи піротехнічних робіт Назар Богдан, снаряд ніс серйозну небезпеку, оскільки радіус розльоту його осколків становить 1,2 км.

Піротехніки огородили місце знахідки і призупинили будівельні роботи, після чого вилучили небезпечний предмет та знищили його в спеціально відведеному місці за межами обласного центру.