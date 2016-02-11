У Тернополі біля будинку виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни

Вибухо-небезпечний предмет виявили біля новобуду.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області, які прибули на місце виклику, встановили, що знахідка є артилерійським снарядом калібром 152 мм часів Другої світової війни

За даними рятувальників, після детального обстеження прилеглої території снаряд буле вилучено та знищено.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Тернополі на будівельному майданчику на вул. Вояків Дивізії Галичина. виявили 2 артснаряди.