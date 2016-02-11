У Тернополі біля будинку виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни
12:47, 11 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі біля будинку виявили артилерійський снаряд. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на вул. Довженка.
Після детального обстеження прилеглої території снаряд буле вилучено та знищено / Фото УНИАН
Вибухо-небезпечний предмет виявили біля новобуду.
Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області, які прибули на місце виклику, встановили, що знахідка є артилерійським снарядом калібром 152 мм часів Другої світової війни
За даними рятувальників, після детального обстеження прилеглої території снаряд буле вилучено та знищено.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Тернополі на будівельному майданчику на вул. Вояків Дивізії Галичина. виявили 2 артснаряди.
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