На Тернопільщині обікрали відділення "Нової пошти"

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, про крадіжку до Теребовлянського відділу поліції повідомили працівники закладу.

Встановлено, що невідомий проник всередину в ніч з 4 на 5 вересня близько третьої години ночі, зламавши решітку та віджавши металопластикове вікно.

Злодій ломом виламав замок сейфу та викрав усі гроші.

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Загалом крадіжку він здійснив за 3 хвилини.

Коли після спрацювання сигналізації приїхали працівники приватної фірми охорони, злодій уже втік.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).