На Тернопільщині злодії викрали з будинку священика золото і майже 300 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася учора в Чортківському районі, коли священик правив у храмі.

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Він вкрав гроші та 17 найменувань ювелірних виробів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).