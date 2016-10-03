На Тернопільщині злодії викрали з будинку священика золото і майже 300 тисяч гривень
15:51, 03 жовтня 2016Тернопіль
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Злодій проник в помешкання, знявши дерев’яне вікно.
У священика викрали золотих виробів на 200 тисяч гривень / REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка сталася учора в Чортківському районі, коли священик правив у храмі.
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Він вкрав гроші та 17 найменувань ювелірних виробів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).
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