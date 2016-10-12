На Тернопільщині згорів продуктовий магазин

Вогонь знищив дах магазину, обладнання та товар

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 3.42 у селі Лисівці Заліщицького району. Вогнем знищено покрівлю будівлі, обладнання магазину та товар, пошкоджено перекриття будівлі та внутрішнє оздоблення стін. Читайте такожНа Тернопільщині згоріло 2 гектари лісових насаджень Загальна площа пожежі склала 90 м. кв. Загорання ліквідовано черговим караулом МПК с. Товсте. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

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