На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріли два автомобілі, сусідні будівлі вдалося врятувати
12:01, 10 жовтня 2016Тернопіль
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Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Фото служба порятунку 101 в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 4 ранку в одному з дворів у місті Борщів на вул. Відродження.
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Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобілі «Чері Еспер» та «Пежо Партнер».
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Фото служба порятунку 101 в Тернопільській області
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