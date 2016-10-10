На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріли два автомобілі, сусідні будівлі вдалося врятувати

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 4 ранку в одному з дворів у місті Борщів на вул. Відродження.

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Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8 Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобілі «Чері Еспер» та «Пежо Партнер».

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.