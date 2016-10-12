В Тернопільській області відкрили кооператив для виробництва сухофруктів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кооператив займатиметься переробкою фруктів та овочів, а в перспективі - лікарських трав за допомогою сучасної інфрачервоної сушильної камери, овочерізки, машин для миття та очистки овочів, яблук, коренеплодів.

Крім того, завдяки кооперативу планується заохотити жителів прилеглих населених пунктів до вирощування фруктів та овочів для їх переробки.

Читайте такожНа Тернопільщині виявили підпільний цегельний завод«Сільське господарство Тернопільської області розвивається завдяки створенню кооперативів, а це — додаткові робочі місця та зайнятість населення. Кожен кооператив здатен мобілізувати громаду й раціонально використовувати земельні ресурси», – зазначив під час відкриття перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак.

Ремонт приміщення, закупівля обладнання, меблів та оргтехніки для кооперативу здійснено у рамках реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», у рамках якого загалом в Тернопільській області створено шість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: СОК «Щедрий край» с. Старий Почаїв, СОК «Ягідний край» с.Лосятин, СОК «Дари ланів» с. Рудка Кременецького району, СОК «Зелена криниця» с. Кошляки Підволочиського району, СОК «Старий млин» с. Ценів Козівського району та СОК «Кринички» с. Котів Бережанського району.